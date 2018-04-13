Fransa'da, Şubat 2018'de meclisten geçen üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin işgal ettiği Sorbonne Üniversitesi'ne polis tarafından gece operasyonu düzenlendi.

Fransa'da polisten protestocu öğrencilere gece baskını VİDEO

OKULDAN GÖZ YAŞARTICI GAZ SIKILARAK ÇIKARILDILAR

Üniversite binasında bütün gün girişleri engelleyen polis ekipleri, saat 22.00 sonrasında tahliyeye başladı.

Öğrencilerle yaklaşık 3 saat boyunca pazarlık yapan ekipler, 2. kattaki öğrenci grubunu göz yaşartıcı gaz sıkarak dışarı çıkardı.

ÜNİVERSİTELER EĞİTİM VEREMEZ HALE GELDİ

Fransa İçişleri Bakanlığı, yapılan eylemler sonrasında 4 üniversitenin tamamen, 11 üniversitenin ise kısmen eğitim veremeyecek duruma geldiğini açıkladı.

50 ÜNİVERSİTEDE EYLEM SÜRÜYOR

Toulouse Jean-Jaures, Montpellier Paul-Valery, Rennes-2 et Paris-8 üniversiteleri öğrenciler tarafından işgal altında bulunuyor. Ülkede basın, yaklaşık 50 üniversitede protestoların devam ettiğine dair haberler yapmaya devam ediyor.