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Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Macaristan Hükümeti'nin eğitim alanında yürürlüğe sokacağı yeni yasası için binlerce kişi sokağa döküldü.

11.04.2017 - 12:20
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Macaristan Hükümeti; yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetinin zorlaştırılması yönündeki yasayı Ulusal Mecliste 4 Nisan tarihinde onayladı.

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen kanunun, Cumhurbaşkanı Ader tarafından imzalandığı belirtilerek, Ader'in ''Bana tanınan süre içinde kanunun uluslararası anlaşmalar ve Anayasa'ya uyumunu inceledim. Kanun değişikliğinin Anayasa'nın 10. maddesindeki eğitim ve öğretim özgürlüğüne aykırı olmadığı kanaatine vardım.'' ifadesine yer verildi.

ANLAŞMA İMZALANMASI GEREKECEK

Yasaya göre, Avrupa Birliği üyesi (AB) bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan'da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekecek.

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

YASANIN HEDEFİNDE SOROS VAR

Macaristan'da kabul edilen bu yasanın asıl hedefinde milyarder işadamı George Soros'un olduğu belirtiliyor. Macaristan Hükümeti ile arasında sorunlar olan Soros'un bir dönem Macaristan Hükümeti'ni devirmeyi planladığı belirtiliyordu.

Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

"SAHTEKARLIK"

Başbakan Viktor Orban, konuya ilişkin, "ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiği, bunun sahtekarlık olduğu" açıklaması yapmıştı.

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

ON BİNLERCE KİŞİ YASAYI PROTESTO ETTİ

Bu yasaya tepki gösteren Macar halkı, sokaklara döküldü. Polislerle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

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