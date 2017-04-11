Soros destekli üniversitede protesto düzenlendi

Macaristan Hükümeti; yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetinin zorlaştırılması yönündeki yasayı Ulusal Mecliste 4 Nisan tarihinde onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen kanunun, Cumhurbaşkanı Ader tarafından imzalandığı belirtilerek, Ader'in ''Bana tanınan süre içinde kanunun uluslararası anlaşmalar ve Anayasa'ya uyumunu inceledim. Kanun değişikliğinin Anayasa'nın 10. maddesindeki eğitim ve öğretim özgürlüğüne aykırı olmadığı kanaatine vardım.'' ifadesine yer verildi.

ANLAŞMA İMZALANMASI GEREKECEK

Yasaya göre, Avrupa Birliği üyesi (AB) bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan'da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekecek.

YASANIN HEDEFİNDE SOROS VAR

Macaristan'da kabul edilen bu yasanın asıl hedefinde milyarder işadamı George Soros'un olduğu belirtiliyor. Macaristan Hükümeti ile arasında sorunlar olan Soros'un bir dönem Macaristan Hükümeti'ni devirmeyi planladığı belirtiliyordu.

Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

"SAHTEKARLIK"

Başbakan Viktor Orban, konuya ilişkin, "ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiği, bunun sahtekarlık olduğu" açıklaması yapmıştı.

ON BİNLERCE KİŞİ YASAYI PROTESTO ETTİ

Bu yasaya tepki gösteren Macar halkı, sokaklara döküldü. Polislerle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.