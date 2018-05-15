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Soros Vakfı Macaristan'dan çekiliyor

Macar asıllı ABD’li yatırımcı George Soros ait Açık Toplum Vakfı politik baskılar yüzünden Budapeşte'den Almanya'ya taşınma kararı aldı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 11:55..
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Macaristan, George Soros'a bağlı sivil toplum kuruluşlarının göçü destekleyerek, ulusal ve Hristiyan yaşam biçimine bağlı Avrupa'yı yok etmeyi amaçladığını öne sürüyordu.

SOROS'U DURDUR YASASI ÇIKARILDI

Macaristan Soros'a karşı kampanyalar yürütüyordu. Bu doğrultuda yaklaşık 100 milyon euro harcandı.  Hatta Soros için Macaristan'da 'Soros'u durdur' yasası çıkarılmıştı.

Soros Vakfı Macaristan'dan çekiliyor

Geçtiğimiz ay yeniden iktidara gelen Macaristan Başbakanı Victor Orban baskı politikalarını devam ettirdi.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Baskılar sonrası Soros Vakfı yeni bir karar aldı. Bu konuda açıklama yapan vakfın başkan yardımcısı Patrick Gaspard Budapeşte'yi terk etme kararının alınmasında "yoğunlaşan politik baskıların ve var olan hukuk yapısıdaki değişikliklerin" etkili olduğunu söyledi.

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