Soros Vakfı Macaristan'dan çekiliyor

Macaristan, George Soros'a bağlı sivil toplum kuruluşlarının göçü destekleyerek, ulusal ve Hristiyan yaşam biçimine bağlı Avrupa'yı yok etmeyi amaçladığını öne sürüyordu.

SOROS'U DURDUR YASASI ÇIKARILDI

Macaristan Soros'a karşı kampanyalar yürütüyordu. Bu doğrultuda yaklaşık 100 milyon euro harcandı. Hatta Soros için Macaristan'da 'Soros'u durdur' yasası çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz ay yeniden iktidara gelen Macaristan Başbakanı Victor Orban baskı politikalarını devam ettirdi.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Baskılar sonrası Soros Vakfı yeni bir karar aldı. Bu konuda açıklama yapan vakfın başkan yardımcısı Patrick Gaspard Budapeşte'yi terk etme kararının alınmasında "yoğunlaşan politik baskıların ve var olan hukuk yapısıdaki değişikliklerin" etkili olduğunu söyledi.