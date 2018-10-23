Soros'a bombalı saldırı girişimi

1 Borçsuzluk kağıdını imzalamayan iki futbolcu Beşiktaş'ın iki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup kulünün isteğini geri çevirerek borçsuzluk kağıdını imzalamadı.

2 İzmir Baro Başkanlığını Kobaniciler kazandı Geçen yıl Yaşasın Kobani sloganları atan grubun adayı İzmir Baro Başkanı oldu. Genel kurulda gerginlik yaşandı.

3 İki düşman kardeşin kavgası: Puma ve Adidas Adidas ve Puma’nın, kurumsal rekabetin çok ötesine geçen oldukça tuhaf bir hikayesi var. Hikayenin kahramanları, birbirine düşman iki kardeş Adolf ve Rudolf Dassler kardeşler...

4 Adana'da dolandırıcılar yakalanmamak için muska yazdırmış Adana'da hasarlı araç sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek dolandıran çetenin lideri; polise yakalanmamak ve daha fazla kişiyi dolandırmak için medyuma muska yazdırdı.

5 KKTC Cumhurbaşkanı'ndan 'gevşek federasyon'a açık kapı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 26 Ekim’de yapacakları görüşme ve Aplıç ve Derinya kapılarının açılması ile ilgili açıklama yaptı.

6 Çerkesler Kanal D'yi protesto etti Kuzey Kafkasya Platformu, "Bir Umut Yeter" dizisindeki Çerkeslere yönelik ifadeleri protesto etti. Kanal D binası önünde yapılan basın açıklamasında dizinin yayından kaldırılması talep edildi.