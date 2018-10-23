Dünyanın önde gelen spekülasyon ve provokasyon finansörlerinden biri olan ABD'li iş adamı George Soros'a bombalı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı grupların hedeflerinden biri olan Soros'un evde bulunmadığı sırada posta kutusuna patlayıcı bırakıldı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ABD'li iş insanı Soros'un Westchester'deki evinde, Soros'un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
TESADÜFEN BULUNDU
Soros'un çalşanlarndan biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti. Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi aradı. Westchester'in Bedford bölgesine bağlı Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI'a devredildiği belirtildi