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Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Büyük bir ekonomik kriz için uyarıda bulunan Soros, Avrupa Birliği için ters gidebilecek her şeyin ters gittiğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 09:40..
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Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Ülkelerde çıkarılan kaosların mimarı olarak gösterilen George Soros, Avrupa Birliği'nin finansal krize doğru ilerlediğini söyledi.

"TERS GİDEBİLECEK HER ŞEY..."

Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı bir etkinlikte konuşan Soros "Avrupa Birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda" dedi.

YIKIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

"İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesiyle ve Transatlantik Birliği’nin yıkımıyla karşı karşıyayız" diyen Soros, bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, martta ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanma kararı almış, AB Kanada ve Meksika’ya 1 Haziran’a kadar muafiyet tanımıştı.

Süre bitmek üzere ancak ABD ile AB henüz kayda değer ilerme sağlayamadı. Trump’ın nükleer anlaşmanın iptaliyle İran’a uygulayacağı ambargonun ağustosta başlayacak olması da AB’yi tedirgin ediyor. Soros’un da konuşmasında değindiği gibi İran’a ambargoların en çok Almanya’yı olumsuz etkileyeceği hesaplanıyor.

17 Mayıs’ta Bulgaristan’da buluşan İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran nükleer anlaşmasını sürdürmeye karar vermişti. Ancak şirketler ABD’nin uygulayabileceği ikincil yaptırımlardan çekiniyor.

KAOS MİMARI

87 yaşındaki George Soros birçok ülkede siyasi krizi tetiklemekle suçlanıyor.

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