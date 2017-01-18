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Sorularla anayasa değişikliği teklifi

Anayasa Değişilik teklifi ana gündemimiz. İşte sorularla anayasa değişikliği teklifine dair detaylar...

18.01.2017 - 20:43
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