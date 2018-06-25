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Sosyal medya muhalefetinin umutsuz İnce bekleyişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın elde ettiği zafer her ne kadar kesinliğini sağlasa da özellikle sosyal medyanın muhalifleri Muharrem İnce'den hala umutsuz bir beklenti içerisinde.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 11:05..
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24 Haziran seçimlerinde sonuçlar artık kesinleşti. Her ne kadar oy oranlarında küçük rakamlarla değişimler söz konusu olsa da artık sonuçları değiştirecek bir rakam bulunmuyor. Bu durum hem YSK tarafından resmen ilan edilirken CHP tarafından da çoktan kabullenildi. Ancak sosyal medyanın muhalifleri halen bir beklenti içerisinde.

Sosyal medya muhalefetinin umutsuz İnce bekleyişi

İNCE'NİN MESAJINDA ATATÜRK ARAMAK

Seçim sonuçları Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya attığı mesaj ile hemen hemen kesinleşirken, bu mesaj sosyal medyada bir şifre olarak aldılandı. İnce'nin "Adam kazandı" mesajı içerisindeki M-K ve A harflerini birleştirerek bir şifre "oluşturan" sosyal medya kullanıcısı bu mesajı Mustafa Kemal Atatürk olarak algılayıp İnce'nin seçimi kazanmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medyada yayınlanan bu mesaj çok fazla etkileşim alırken, hem muhalif hem de seçimi kazanan tarafın büyük alay konusu oldu.

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