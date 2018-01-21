Sosyal medyada PKK propagandasına soruşturma

TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı çalışmaların ardından terör ve terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlar ile harekatla ilgili gerçek dışı bilgileri aktaranlara yönelik soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR

Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.

Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada başlatılan kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı çocuk fotoğrafı paylaşımı da başsavcılıkların yürüttükleri soruşturma arasında yer aldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı.