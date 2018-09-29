taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

"İnadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yine çok titiz bir çalışmayla başarılı bir operasyona imza attı.

"SIKINTISI OLAN GELİR"

Operasyonun adresi Bağcılar. Hedefteki isim ise, sosyal medyada "İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım. Sıkıntısı olan gelir" diyerek şov videosu çeken Özcan A.

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

2 SAAT İÇİNDE PAKET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Özcan A. kıskıvrak yakalandı.

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı VİDEO

2 saat içerisinde gözaltına alınan PKK'lı Özcan A.'nın sosyal medya hesabının sahte olduğunu iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

156
Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

226
Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

204
Tropik fırtına yön değiştirdi

Tropik fırtına yön değiştirdi

123
Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

378
Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

71
Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM