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Soylu: Avrupa'da ayakları titreyen yöneticilerimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da sergilediği duruştan dolayı gururlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok." dedi.

AA | 17.05.2018 - 22:31..
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Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin artık Avrupa'ya gittiğinde ayaklarının titremediğini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'de Amerika'nın değil, milletimizin, adaletin projesi galip geldi" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDA AYAĞI TİTREYEN YÖNETİCİMİZ YOK"

İçişleri Bakanı Soylu, "Londra'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok.  Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım." diye konuştu.

Katıldığı uluslararası toplantılarda "sizin göç, uyuşturucu tamponunuz değiliz" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine söylediklerini aktaran Soylu, bu öz güveni buradan, milletin iradesinden aldıklarını kaydetti.

Soylu: Avrupa'da ayakları titreyen yöneticilerimiz yok

"MİLLETİMİZİN PROJESİ GALİP GELDİ"

"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz elinin tersiyle itti." diyen Soylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Çukurlar açtılar, belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. Arkamızda Amerika, Avrupa var dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler beceremediler. Terörle Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler. Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar beceremediler. Bugün memleketimizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi."

Soylu: Avrupa'da ayakları titreyen yöneticilerimiz yok


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