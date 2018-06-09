Soylu, Kılıçdaroğlu'na tazminat paralarının kaynağını sordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Esenler ilçesindeki Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 197 bin lira tazminata mahkum edilmesine de değindi:

"BU PARALARI NEREDEN BULUYOR?"

"Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme…

"ESKİDEN RAHAT ÖDÜYORDU"

Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor.

"ATAŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'TAN PARA ALIYORDU"

Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar' diyordu. El altından arka kapıdan…

Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir"