Soylu ve Akdağ'dan Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın olayın ardından gece kulübünün içerisinde saklandığı iddia edildi.

Gece saat 1 sıralarında Reina'da gerçekleştirilen hain saldırı ile ilgili Sağlık Bakanı Akdağ ve İçişleri Bakanı Soylu açıklama yaptı.

"YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU OLDUKÇA CİDDİ"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ "Dün gece yarısını takiben hepimizi üzen bir saldırı sonucunda hayatını kaybedenler var. Yaralılar var. 65 Yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Şişli Etfal'de 13 yaralı var. Biri şehit olan polisimiz. Hafif yaralılar hastaneden çıkarılmış. Milletimizin başı sağ olsun. Şişli Etfal'dekilerden 2'si yoğun bakımda." ifadelerini kullanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu açıklamalarda bulundu;

"İHBARLAR HER ZAMAN GELİYOR"

"Milletimizin şunu bilmeye hakkı var; gerek DEAŞ, gerek DHKPC, gerek PKK, istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimi isme dayalıdır kimisi de daha ziyade bir çerçevedir şurada bir olay olacak şeklinde; İstanbul'da Ankara'da gibi..

"OLAYDAN ÖNCE EMNİYET BÖLGEDEYDİ"

Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu olur. İstanbul emniyetimiz de olaydan çok kısa bir süre önce bölgedeydi. Etkinlik alanını denetlemişti. Sayın Valimiz tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinde olmasıyla durumu değerlendiriyordu. Bir çok operasyon da gerçekleştirdik. Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor ve gerekli tedbirler alınıyor.

15'İ YABANCI UYRUKLU

Ancak bir katliam gerçekleşti, şuana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti 20 kişinin kimliği belirlendi, 15'i misafirimiz yabancı uyruklu, 5'i de vatandaşımız. Tam belli değil ancak 3 veya 4 kişi de orada çalışanlar. Çalışmalarımız sürüyor.

Emniyetin yaptığı çalışmalar ve aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 saldırgan olduğu görülüyor. Silahla tarayarak girmiş ve içerde de farklı biriyle beraber dışarı çıkmaya çalışmış ancak bu bilgilerin değerlendirilmesi sürüyor ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aldğımız bilgiler bir kişi olduğu yönünde. Mont pantolon şeklinde içeriye tarayarak girmiş. İçeride üstünü değiştirerek kaçtığı yönünde bilgiler var. Bu bilgiler emniyet birimlerimiz tarafından araştırılıyor "