taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7107
EURO
5,4827
ALTIN
194,40
PETR
74,9000

Soylu'dan İnce'ye Kandil tepkisi

Bakan Soylu, Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkesi haline gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Terörle mücadeleye de değinen Soylu, "O Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz" dedi.

AA | 19.06.2018 - 05:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Soylu'dan İnce'ye Kandil tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,, Muharrem İnce'nin Kandil eleştirisine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Amerika da itiraz etse, sen de itiraz etsen o Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz" şeklinde konuştu.

Soylu'dan İnce'ye Kandil tepkisi

MUHARREM İNCE'YE KANDİL ELEŞTİRİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi diyor ki 'Kandil'e de bu arada gitmenin gereği yok. Nereden çıktı bu Kandil meselesi?' Çünkü birileri onların kulaklarına kar suyu kaçırmışlar; 'Türkiye karar verdi, Kandil'e girecek. Siz buna itiraz edin'. Muharrem efendi, sen buna da itiraz etsen, Amerika da itiraz etse, Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için gayret de göstersen biz o Kandil'e Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz, hiç merak etme." dedi.

Soylu'dan İnce'ye Kandil tepkisi VİDEO

Soylu'dan İnce'ye Kandil tepkisi

"DOĞU'DA SOKAKLAR GECE SAATLERİNE KADAR CANLI"

Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da artık huzurun olduğunu, terör örgütünün zulmünden kurtulan ailelerin dua ettiklerini, sokakların gece saatlerine kadar canlı olduğunu vurguladı.

Soylu, yeni sistemle işlerin hızlanacağını, Türkiye'nin 10 yılda yapacağı işi 3 yılda yapacağını, ülkenin iş ve yatırım cennetine döneceğini ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

19
Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

108
İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

9
Erdoğan gençlere Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlere Atak'ın üretim merkezini inceledi

46
Rap sanatçısı hayatını kaybetti

Rap sanatçısı hayatını kaybetti

5
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

21
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM