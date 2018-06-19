İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,, Muharrem İnce'nin Kandil eleştirisine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Amerika da itiraz etse, sen de itiraz etsen o Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE'YE KANDİL ELEŞTİRİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi diyor ki 'Kandil'e de bu arada gitmenin gereği yok. Nereden çıktı bu Kandil meselesi?' Çünkü birileri onların kulaklarına kar suyu kaçırmışlar; 'Türkiye karar verdi, Kandil'e girecek. Siz buna itiraz edin'. Muharrem efendi, sen buna da itiraz etsen, Amerika da itiraz etse, Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için gayret de göstersen biz o Kandil'e Türk bayrağını dikiyoruz, dikeceğiz, hiç merak etme." dedi.

Soylu'dan İnce'ye Kandil tepkisi VİDEO



"DOĞU'DA SOKAKLAR GECE SAATLERİNE KADAR CANLI"

Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da artık huzurun olduğunu, terör örgütünün zulmünden kurtulan ailelerin dua ettiklerini, sokakların gece saatlerine kadar canlı olduğunu vurguladı.

Soylu, yeni sistemle işlerin hızlanacağını, Türkiye'nin 10 yılda yapacağı işi 3 yılda yapacağını, ülkenin iş ve yatırım cennetine döneceğini ifade etti.