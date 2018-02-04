Soyu tükenme tehlikesindeki 'küçük akbaba' Karaman’da

Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman’da da ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışması yapıldı. Uzman ekibin yürüttüğü çalışma tam 2 yıl sürdü. Bu çalışmada Karaman’ın kuş türleri de tespit edildi.

NADİR TÜR KEŞFEDİLDİ

50 gün süren saha çalışmasında Karaman’da neslini devam ettiren kuş türleri video kamera, dürbün ve doğrudan gözlem yoluyla tek tek belirlenerek kayıt altına alındı.

202 kuş türünün tespit edildiği çalışmalarda en çok dikkati çeken tür ise küçük akbaba oldu. Genellikle Afrika ülkelerinde yaşadığı bilinen bu yırtıcı kuş türünün Karaman’da da yaşaması dikkat çekti. Dağlık alanda neslini devam ettiren küçük akbaba yok denecek kadar az sayıda bulunuyor. Yetkililer, koruma altında olan küçük akbabanın kötü niyetli avcılar tarafından vurularak öldürülmemesi için yaşam yerlerinin verilmemesi gerektiğini belitti.



