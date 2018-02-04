taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Soyu tükenme tehlikesindeki 'küçük akbaba' Karaman’da

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yürütülen yaban hayvanlarını tespit ve kayıt altına alma çalışmaları tamamlandı.

İHA | 04.02.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman’da da ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışması yapıldı. Uzman ekibin yürüttüğü çalışma tam 2 yıl sürdü. Bu çalışmada Karaman’ın kuş türleri de tespit edildi.

Soyu tükenme tehlikesindeki 'küçük akbaba' Karaman’da

NADİR TÜR KEŞFEDİLDİ

50 gün süren saha çalışmasında Karaman’da neslini devam ettiren kuş türleri video kamera, dürbün ve doğrudan gözlem yoluyla tek tek belirlenerek kayıt altına alındı.

202 kuş türünün tespit edildiği çalışmalarda en çok dikkati çeken tür ise küçük akbaba oldu. Genellikle Afrika ülkelerinde yaşadığı bilinen bu yırtıcı kuş türünün Karaman’da da yaşaması dikkat çekti. Dağlık alanda neslini devam ettiren küçük akbaba yok denecek kadar az sayıda bulunuyor. Yetkililer, koruma altında olan küçük akbabanın kötü niyetli avcılar tarafından vurularak öldürülmemesi için yaşam yerlerinin verilmemesi gerektiğini belitti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

16
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

55
Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

28
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

43
BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM