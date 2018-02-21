Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Hıran Vadisi'nde bulunan Şişik Ormanları'nın içinden geçen dere yakınlarında, 2 vaşağı görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, soyu tükenmek üzere olan hayvanları tesadüfen fotoğrafladığını söyledi.

DAĞ KEÇİSİ ARARKEN VAŞAK BULDU

Dağ keçilerinin fotoğrafını çekmek için dere kenarında gizlendiği sırada, aynı bölgeye gelen 2 vaşağın pusuya yattığını gördüğünü anlatan Narin, şunları söyledi:

Soyu tükenmekte olan iki vaşak görüntülendi VİDEO

"Geçen hafta, gece saatlerinde köydeki evime giderken, Hıran Vadisi içinde 2 vaşak gördüm. Gece olduğu için görüntülerini iyi çekememiştim. 1 gün sonra aynı bölgeye öğle saatlerinde gittim. Aynı bölgede 2 vaşak, dere kenarında birbirine yaklaşık 50 metre mesafede pusu pozisyonunda bekliyordu. Cüsseleri normalin üzerinde gibiydi, çok iri görünüyordu. Önce bunların çita olabileceğini düşündüm; ancak daha sonra ayağa kalktıklarında kuyruklarından vaşak olduklarını anladım.





BU İRİLİKTE TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Çekimden sonra yaptığım araştırmalarda ve görüştüğüm uzmanlar, bu boyutta, Türkiye'de vaşak görüntülenmediğini söyledi. Bu boyutta, iri ve semiz vaşağı ilk kez görüntülemiş olduğumu öğrenince ben de mutlu oldum. Dünyada ve Türkiye'de koruma altında olmalarına rağmen Tunceli'nin yüksek karlı dağlarında vaşakların sayısı artıyor."





SALDIRI POZİSYONU ALDI

Fotoğrafladığı vaşaklardan birinin dişi olduğunu belirten Hüseyin Narin, bu hayvanların çiftleşme döneminde olabileceğini dile getirerek, "Çekim sırasında oldukça yaklaşmaya çalıştım. Erkek olan vaşak, beni fark etti ve bana doğru saldırı pozisyonu alarak, koşmaya başlayınca ben de hızla koşarak, aracımın içine girdim. O an, çok korkmuştum." dedi.