Soyunma odasına kamera koyan görevli gözaltında

Bartın Devlet Hastanesi’nde çalışan kadın personel, soyunma odasındaki kamerayı fark edince durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, kamerayı soyunma odasına hastanede temizlik görevlisi H.Ç.’nin yerleştirdiğini tespit etti. H.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. H.Ç.’nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili konuşan Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Danışman, "Hastanede çalışan personelin, polis ekipleri tarafından evinde ve aracında arama yapıldığı ve bugün gözaltına alındığı bilgisi bizlere ulaştı. Hastane personellerinin soyunma odalarına kamera konulduğu yönünde bizlere herhangi bir bilgi ulaşmadı. Olay zaten adli makamlara intikal etmiştir. Biz şu anda adı geçen personel ile ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gözaltına alınmasıyla ilgili bizlere herhangi bir bilgi ulaşmadı" dedi.