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Soyuz roketinin kalkışında kaza meydana geldi

Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin fırlatılışı sırasında kaza meydana geldi. Roketteki astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecekleri aktarıldı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 13:08..
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Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin kalkışı sırasında kaza yaşandı. Biri Rus biri Avustralyalı olan iki astronotu taşıyan roket Kazakistan'a acil iniş gerçekleştirecek.

Soyuz roketinin kalkışında kaza meydana geldi

TAŞIYICI ARIZA YAPTI

Rus basın organı Sputnik'e konuşan bir kişinin açıklamasına göre, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11.40'ta fırlatıldıktan kısa bir süre sonra taşıyıcıda arıza meydana geldiği tespit edildi.

Ekibin üsse acil iniş yapacağını açıklandı.

Soyuz roketinin kalkışında kaza meydana geldi

MÜRETTEBAT HAYATTA

Arama kurtarma ekipleri aracın iniş yaptığı alana gitti. NASA da kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Kozmonot ve astronotu taşıyan araç Kazakistan'da bir araziye iniş yaptı. Mürettebat uzay üssü yer hizmetleri ile bağlantı kurduğu açıklandı.

İNCELEMEYE ALINACAK

Astronotların sağ olduğu bildirilirken, Soyuz'un gerekli çalışmalar için uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi.

 

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