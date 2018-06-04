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Sözcü'den namaz nefretine batırılmış prompter yalanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşması sırasında ortaya atılan 'prompter kazası' söylentilerine Sözcü gazetesi, yeni bir yalanla dahil oldu.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 23:31..
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Sözcü'den namaz nefretine batırılmış prompter yalanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da konuşurken bir an duraksayınca "Prompter bozulunca, konuşamadı" diye yapılan algının aslı, Erdoğan'ın misafirinin yerine oturmasını beklediği görüntülerle ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ, YALAN HABERLE ORTAYA ÇIKTI

Buna rağmen Sözcü gazetesi, nedeni gayet açık bu olaya kendi yalanlarını ekleyerek, üzerinde oynanmış video ile algı yaratmaya çalışıyor.

Sözcü'nün bu işgüzarlığına sessiz kalınmamasını umuyoruz.

Cumhurbaşkanı'nın 'prompter kazası' olayının aslı VİDEO

Sözcü'den namaz nefretine batırılmış prompter yalanı

Sözcü'den namaz nefretine batırılmış prompter yalanı

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