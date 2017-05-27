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Sözcü'nün sahibine yakalama kararı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

27.05.2017 - 18:40
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibiile çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen Sözcü gazetesinin sahibi firari şüpheli Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Akbay hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sözcü'nün sahibine yakalama kararı

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