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Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için yarın son gün

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen kadrosuna başvuracak adaylar, elektronik başvuru sonrasında yapılan sözlü sınav ile hak kazandıkları takdirde öğretmen olabilecek.

AA | 07.03.2018 - 10:22..
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Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen atamaları için, Milli Eğitim Bakanlığının 2 Mart'ta başlattığı başvuru süresi yarın sona eriyor.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, adayların başvuruları sonrasında sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta duyurulacak ve sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için yarın son gün

MÜRACAATTA BULUNMA ŞARTLARI

Sözleşmeli öğretmen alımı için adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için yarın son gün

BAŞVURU FORMLARI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ONAYLATILACAK

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin elektronik müracaat formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

BAŞVURUSU ONAYLANAN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için yarın son gün

PUANI 60'IN ÜZERİNDE OLAN ADAYLAR TERCİH YAPABİLECEK

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ile ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

EN FAZLA 20 KURUM SEÇİLEBİLECEK

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

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