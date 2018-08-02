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Sözleşmeli öğretmenler sağlık özründen yer değiştirebilir

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un onayıyla, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 14:12..
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri dikkate alınacak.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler sağlık özründen yer değiştirebilir

YENİDEN ATANABİLECEK

Talepler, mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması halinde uygulanacak.

Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden atama yapılacak. Bununla ilgili takvim ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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