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Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik alımına ilişkin atama sonuçları az önce resmi site üzerinden adaylara duyurdu.

19.07.2017 - 16:31
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için yapılan tercihler 17 Temmuz'da sona ermişti.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

20 bin Sözleşmeli öğretmenlik için tercih başvuruları 10-17 Temmuz 207 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Atama için tercih başvurusu yapan öğretmenler, heyecanla tercih sonuçlarını beklerken, MEB'in yayımladığı takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz'da (bugün) 16.30'da http://atama.meb.gov.tr adresinden açıklandı.

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