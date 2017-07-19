Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için yapılan tercihler 17 Temmuz'da sona ermişti.

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20 bin Sözleşmeli öğretmenlik için tercih başvuruları 10-17 Temmuz 207 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Atama için tercih başvurusu yapan öğretmenler, heyecanla tercih sonuçlarını beklerken, MEB'in yayımladığı takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz'da (bugün) 16.30'da http://atama.meb.gov.tr adresinden açıklandı.

