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S&P 4 Türk bankasının görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'deki 4 bankanın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

31.01.2017 - 23:00
  1. Haberler
  2. Ekonomi

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nın not görünümünün "durağan"dan "negatif"e indirildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, leasing kuruluşu Garanti Finansal Kiralama'nın da not görünümünün "durağan"dan "negatif"e indirildiği belirtildi.

S&P, söz konusu kurumların kredi notlarının ise "BB" seviyesinde korunduğu bilgisini vardi.

Açıklamada, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü geçen cuma indirdiğine işaret edilirken, "Türk bankalarının finansal profilleri ve performansları ülkenin kredi değerliliğiyle yüksek oranda ilişkili olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

S&P, geçen cuma günü, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu da "BB+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirmişti.

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