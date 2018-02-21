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SpaceX internet uydularını bugün fırlatıyor

Daha önce uzaya Tesla gönderen SpaceX, bu sefer dünya yörüngesinden yüksek hızda internet sağlamak için bugün yeni bir uydu gönderiyor.

Detay Haber | 21.02.2018 - 09:14..
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SpaceX internet uydularını bugün fırlatıyor
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Starlink adı altında tüm dünyaya yüksek hızda internet sağlamayı amaçlayan SpaceX, bugün bu adımı atmaya başlıyor. Asıl amacı, İspanya'ya ait bir uyduyu dünya yörüngesine yerleştirmek.

4425 UYDUYLA TÜM DÜNYAYA İNTERNET ERİŞİMİ

SpaceX internet uydularını bugün fırlatıyor

Toplamda 4425 uydu fırlatmayı düşünen SpaceX, yeryüzünden 1300 km yükseklikte konumlandırılacak ve tüm dünyaya yüksek hızla internet sağlayacak. Bugün fırlatılacak ilk roket, Falcon Heavy fırlatışından bildiğimiz Falcon 9 olacak. Bu roketin en büyük özelliği görevini tamamladıktan sonra yeryüzüne geri dönmesi.

2018 yılı içerisinde bir uydu daha fırlatmayı planlayan SpaceX'in, bugün fırlatacağı uyduyla bağlantı kurarak test yapılmasını hedefleyecek. Eğer başarılı olursa yıl içinde bir kaç uydu daha göndererek internet erişimi sağlayacak. Gelişen teknolojiye de adapte olabilecek olan uydular, kullanacak müşterilerin istekleri doğrultusunda kendini geliştirebilecek.

"SAĞLANAN GELİRLER MARS PROJESİNE YATIRILACAK"

SpaceX internet uydularını bugün fırlatıyor

Starlink projesinin SpaceX'e maliyeti ise yaklaşık 10 milyar dolar. Bu yenilikleri ise seve seve yapan Elon Musk, projede büyük potansiyel görüyor. Musk, "Starlink projesiyle birlikte kısa bir süre içerisinde büyük gelirler elde edebiliriz. Projeden sağlayacağımız kazançları ise tabiki nihai hedefimiz olan Mars planlarına yatıracağız." dedi.

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