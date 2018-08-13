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SPK'dan yalan haber uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu, yalan haber yapanlara ilişkin 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebileceğini hatırlattı.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 10:15..
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SPK'dan yalan haber uyarısı

Piyasalar zor günlerden geçerken yalan yanlış bilgiler ile piyasalarda algı oluşturmaya çalışanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu açıklama yaptı.

Kurul, yalan bilgilerle spekülasyonlara neden olan kişiler hakkında dava açılacağını belirtti.

"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Kurul'un açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere, sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır. Diğer taraftan, basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

"YATIRIMCILARIN KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLİYOR"

Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

"2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR"

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur."

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