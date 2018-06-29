Spor yapmak astıma iyi geliyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Can Kocabaş, sağlıklı bir yaşam için sporun çok önemli olduğunu, sporla astımın kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının toplum sağlığı açısından sporu teşvik eden birçok projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Kocabaş, "Alerjik hastalıkların fazla olduğu bir toplumda bireylerin hayatında sporun mutlaka yeri olması gerekiyor. Özellikle bu rahatsızlıkları olanların spor yapma konusunda endişeleri oluyor. Alerji uzmanları olarak, alerjik hastalıkların spor yapmaya engel bir durum olmadığını hatta spor yapmalarını hastalıklarına iyi geleceğini tavsiye ediyoruz." dedi.

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ASTIM HASTALARI DA SPOR YAPABİLİR

Prof. Dr. Kocabaş, astım hastalarının da spor yapmak konusunda çekinceleri olduğunu dile getirerek astım rahatsızlığı olanların da doktor kontrolünde spor yapabileceğini söyledi. Toplumda "astım hastaları spor yapamaz" şeklinde yanlış bir algı olduğunu ifade eden Kocabaş, şöyle devam etti:



"Alerji ve klinik immünoloji uzmanları olarak astım hastalığı olanlara düzenli egzersiz öneriyoruz. Düzenli egzersiz yaptıklarında bu rahatsızlığı olanlar da astımlarını kontrol altına alabileceklerdir. 'Spor yaparsam hastalığıma iyi gelmeyecek' endişesi var. Spor yapmak alerjik hastalığı olanların hastalığının kontrolüne de iyi geliyor. Polen alerjisi olan bir astım hastası her türlü spor yapabilir. Bahar aylarında polenlere maruziyet çok olacağından özellikle sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda spor yapmamalarını önerebiliriz. Her hastanın alerjik durumuna özgü spor seçilebilir."

Yüzmenin de göğüs kaslarını geliştirdiği için astım hastalarına iyi geldiğini aktaran Kocabaş, ancak kapalı yüzme havuzlarında kullanılan klor gazlarının uygun kullanılmaması durumunda bazı semptomlara neden olabileceğini söyledi.

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"SPORDAN UZAK DURMAYIN"

Alerjisi olan çocukların da beden eğitimi dersine katılmaması konusunda yanlış bir algı oluştuğuna işaret eden Kocabaş, şunları kaydetti:

"Astım olduğu bilinen çocuklar, spor yaparken semptomları ortaya çıkıyorsa yani öksürüyorsa, nefes darlığı varsa bu çocuğun astım tedavisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Astım tedavisindeki amacımız, hastanın günlük hayattan kopmamasıdır. Alerjik hastalıklar, hayat boyu devam eder ama uykuya semptomların belli dönemlerde hafiflemesi görülebilir. Örneğin, ergenlik döneminde hafifleyebilir. Alerjik hastalığı olanların özellikle spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Astım spor yapmamıza engel teşkil etmiyor. Dünyanın çok ünlü spor kulüplerinde futbol oynayan madalya kazanan astımı olan sporcuların olduğunu biliyoruz. Hiçbir astım hastası spordan uzak durmasın. Doktoruna danışarak, kendine en uygun sporu belirlesin. Spor yaparken sıkıntı yaşıyorsa hastalığının kontrol altında olmadığını yolunda gitmeyen bazı şeylerin olduğunu da unutmasın."