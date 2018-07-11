Srebrenitsa katliamı 23. yılında

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

1995 Srebrenitsa Soykırımı TRT belgeseli VİDEO

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa'da kentinde bundan 23 yıl önce, 1995 yılının Temmuz ayındavahşi bir katliam meydana geldi.

EN GENCİ 15 YAŞINDAYDI

Her yıl Temmuz ayında düzenli olarak gerçekleştirilen anma törenlerinde, yıl içinde bulunan toplu mezarlardaki kurbanlar çıkartılarak Potoçari Anıt Mezarlığına götürülüyor.

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SIRP KASABINA ÖMÜR BOYU HAPİS

Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, katliamların bir numaları sanığı olan Sırp Kasabı lakaplı komutan Radko Mladic'in ömür boyu hapis cezası vermesi, kurbanların ailesine bir nebze de olsa gönül rahatlığı sağlamıştı.

SREBRENİTSA'DA NE OLMUŞTU?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.