Savaş izleri taşıyan çift duvarlı sur bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığında gerçekleştirilen sezon kazıları üç farklı açmada devam ediyor.

SU KANALLARI BULUNDU

Yurt içi ve dışından katılımcıların yer aldığı 37 kişilik kazı ekibi ve Sirkeli Köyü'nden 40 işçiyle bu dönem yürütülen kazılarda höyüğün aşağı şehir kısmında da sur ve su kanalları bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mikro Novak, Sirkeli Höyüğü'nde ilk kazı çalışmalarının 2006 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle başladığını belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Höyükteki kazıları 2012 yılından bu yana Bern Üniversitesi'nin yürüttüğünü söyleyen Mikro Novak, yerleşim alanları ve bulunan kalıntılarla önemli bir yer olan Sirkeli'de çalışmaların her sezon aralıksız sürdüğünü anlattı.

Geçen yıl höyüğün üst tarafındaki yerleşim alanında Demir ve Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı düşünülen depolar ve bunların içerisinde bazı tohumları ortaya çıkardıklarını belirten Mikro Novak, bu tohumlarla ilgili incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Novak, höyüğün aşağı şehrindeki alanda yaptıkları jeofizik ve yüzey araştırmasında ise sur tespit ettiklerini ve veriler ışığında burada kazı çalışmalarına başlanıldığını anlattı.