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Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

İtalya'da ilk şubesini açan Starbucks önünde yoğun bir kalabalık oluştu. İtalyanlar’ın Amerikan kahvesine mesafeli yaklaşacağı öngörüsü de dün tarih oldu. İtalyanlar açılışa büyük ilgi gösterdi.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 17:50..
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Amerikan kahve zinciri Starbucks'ın Milano kentinde açtığı ve şirketin espresso bazlı kahvelerin anavatanı olarak bilinen İtalya'daki ilk mekanı olma özelliğini taşıyan restoranın yankıları sürüyor.

Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

FARKLI DİZAYN

Dünya genelindeki 29 bine yakın Starbucks restoranından çok farklı özelliklere sahip olan mekan Seattle ve Şangay'dan sonra Starbucks'ın kahve kavurduğu 3. restoran oldu.

Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

Eski görkemli postane binasının dönüştürülmesiyle tasarlanan 2300 metrekarelik dev Starbucks restoranı markanın geleneksel mekan anlayışının da dışında.

Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

KUYRUK OLUŞTU

Starbucks'ın İtalya hamlesi İtalyanların Amerikan kahvesi içip içmeyeceğine dair tartışmalarla gündeme gelirken Milano restoranında açıldığı andan itibaren kuyruk oluştu.

Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

Restoranda kahve çeşitlerinin yanı sıra pizza ve İtalyan usulü bir dondurma çeşidi olan gelato da servis edileceği belirtildi. Milano Starbucks, akşamları misafirlerine alkollü içecek de sunacak.

Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

SIRA KARABORSADA SATILDI

Kuyrukta bekleyenlerden bazıları, yerini 40 euroya satışa çıkardı.

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