Starbucks İtalya'da ilk mağazasını açtı

Amerikan kahve zinciri Starbucks'ın Milano kentinde açtığı ve şirketin espresso bazlı kahvelerin anavatanı olarak bilinen İtalya'daki ilk mekanı olma özelliğini taşıyan restoranın yankıları sürüyor.

FARKLI DİZAYN

Dünya genelindeki 29 bine yakın Starbucks restoranından çok farklı özelliklere sahip olan mekan Seattle ve Şangay'dan sonra Starbucks'ın kahve kavurduğu 3. restoran oldu.

Eski görkemli postane binasının dönüştürülmesiyle tasarlanan 2300 metrekarelik dev Starbucks restoranı markanın geleneksel mekan anlayışının da dışında.

KUYRUK OLUŞTU

Starbucks'ın İtalya hamlesi İtalyanların Amerikan kahvesi içip içmeyeceğine dair tartışmalarla gündeme gelirken Milano restoranında açıldığı andan itibaren kuyruk oluştu.

Restoranda kahve çeşitlerinin yanı sıra pizza ve İtalyan usulü bir dondurma çeşidi olan gelato da servis edileceği belirtildi. Milano Starbucks, akşamları misafirlerine alkollü içecek de sunacak.

SIRA KARABORSADA SATILDI