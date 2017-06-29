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Starbucks ve Cafe Nero gibi cafelerde bakteri bulundu

Starbucks ve Cafe Nero gibi dünyaca ünlü kahve zincirlerinde insan sağlığı için tehlikeli özellik taşıyan koliform bakteriye rastlandı.

29.06.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. Sağlık

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İngiliz özerk yayın kuruluşu BBC'nin Watchdog adlı televizyon programı, Starbucks ve Cafe Nero başta olmak üzere kahve zincirlerinden aldığı örnekleri laboratuvar ortamında inceletti.

KOLİFORM BAKTERİ İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Sonuçlar, Costa Cafe'nin ürünlerinde 7/10, Caffe Nero ve Starbucks'ın ürünlerinde ise 3/10 oranında koliform bakteri olduğunu gösterdi. Kolfiorm bakteriler, hastalığa yol açan patojenler taşımasından ötürü insan sağlığı için tehlike arz ediyor.

GIDALARDA ORANI NE OLURSA OLSUN BULUNMAMALI

İngiltere Çevre Sağlığı Enstitüsü'nden Tony Lewis, kontaminasyon oranıyla ilgili olarak 'son derece endişeli olduğunu' söyledi. Lewis, bu bakterilerin insan sağlığını tehdit eden hastalıkların kaynağı olduğunu belirtti ve gıdalarda, oranı ne olursa olsun hiçbir şekilde mevcut olmaması gerektiğini söyledi.

STARBUCKS: MÜŞTERİ SAĞLIĞI BİZLER İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Starbucks sözcüsü hijyen sorununu 'son derece ciddiye aldıklarını' ve müşteri sağlığının kendileri için 'her şeyden önemli olduğunu' söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki çalışanların hijyen standartlarıyla ilgili sürekli güncellenen eğitimlere tabi tutuklarını belirten sözcü, iddialarla ilgili olarak araştırma başlattıklarını da ekledi.

"ARAŞTIRACAĞIZ"

Costa ve Caffe Nero sözcüleri ise sonuçlar üzerine kapsamlı araştırma yapılacağını ve özellikle buzun nasıl tutulacağı ile ilgili prosedürlerle kullanılacak malzemenin yenileneceğini belirtti.

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