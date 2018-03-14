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Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden geriye düşünceleri ve konuşmaları kaldı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 09:04..
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Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Albert Einstein'dan sonra dünyadaki en büyük deha olarak nitelendirilen fizikçi Stephen Hawking, kuantum fiziği, kara delikler ve ölümsüzlük gibi konuların üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yapıyordu.

ALLAH'IN VARLIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Yazıları sese dönüştüren bir bilgisayar yardımıyla konuşan ve yıllarca Allah'ın varlığını inkar eden açıklamaları ile ateistler arasında öne çıkan ünlü fizikçi Stephen Hawking, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda Allah'ın varlığını kabul etmişti.

"ONLARI YARATAN BİR TANRI OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Kanal D Londra Temsilcisi Ayşegül Ekinci'nin röportaj yaptığı Hawking, röportaj sırasında "Tanrı'nın varlığı" ile ilgili sorulan soruya "Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, 'Bilim Kuralları'nı koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez..." cevabını verdi.

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

"ÖLÜMSÜZLÜK MÜMKÜN"

Hawking bir röportajında da, ölümsüzlüğün mümkün olduğunu, fakat şu anki şartların bunu gerçekleştirmek için yeterli olmadığını söylemişti.

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

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