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Stephen Hawking hayatını kaybetti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 07:07..
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Stephen Hawking hayatını kaybetti

Ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in ölüm haberini aile sözcüsü basına bildirirken çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümünden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti VİDEO


EINSTEIN'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK DEHA

Albert Einstein'dan sonra dünyadaki en büyük deha olarak nitelendirilen fizikçi, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yapıyordu.

Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde öğrenci olduğu sırada Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanmış ve vücudunun hiçbir uzuvunu kullanamayacak hale gelmişti.

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