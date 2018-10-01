Stepneden 350 bin liralık uyuşturucu çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.D. ile B.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı.

STEPNEDE 17 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. D.D. ve B.Ç. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi.

350 BİN LİRA DEĞERİNDE

Uyuşturucu hapların değerinin yaklaşık 350 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheliler D.D. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.