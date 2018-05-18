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Stewart Cannes'in topuklu ayakkabı kuralını protesto etti

Blackkklansman filminin galası için Christian Louboutin stilettoları giyen Kristen Stewart, kameramanların önünde ayakkabılarını çıkararak Cannes kuralına karşı çıktı.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 04:13..
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Daha önce de Cannes Film Festivali'nin kuralı olan topuklu ayakkabı mecburiyetini protesto eden Stewart, bu kez de kırmızı halıdan yalın ayak geçti.

Stewart Cannes'in topuklu ayakkabı kuralını protesto etti

"ERKEK ARKADAŞIMIN DA MI TOPUKLU AYAKKABISI VAR?"

Cannes kurallarının cinsiyetçi olduğunu söyleyerek, “Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Eğer bir erkekle topuklu ayakkabı giymeden yürüyor olsam ve bana içeri giremeyeceğimi söyleseler. Ben de, o zaman arkadaşım da giremez, onun da mı topuklu ayakkabı giymesi gerekiyor? derim. İki açıdan da olabilir. Bana ondan istemediğiniz birşeyi yapmamı isteyemezsiniz. Şık giyinmeyi anlıyorum ama bu hem düz ayakkabılarla hem de topuklu ayakkabılarla olabilmeli.” dedi.

Stewart Cannes'in topuklu ayakkabı kuralını protesto etti

2015'TE DE BLUNT PROTESTO ETMİŞTİ

Stewart, festivalin kurallarına karşı yorum yapan tek kadın oyuncu değil. Emily Blunt da 2015’te, “Bence herkes düz ayakkabılar giyebilmeli. Artık topuklu ayakkabı giymek zorunda olmamalıyız. Bu benim görüşüm. Ben Converse giymeyi tercih ederim,” demişti.

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