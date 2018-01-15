taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7549
EURO
4,5789
ALTIN
161,54
PETR
69,6700

Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

'Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması' hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin ve Rusya'da varken NATO vazgeçemez" dedi.

AA | 15.01.2018 - 04:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

İsveç'te katıldığı 'Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası'nda konuşan Stoltenberg, 'Nükleer silahsız dünya' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu söyledi. Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olduğu dönemde, NATO ülkelerinin bu silahlardan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

"NATO ULUSLARARASI ANLAŞMAYI DESTEKLEMİYOR"

Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

68
PKK Afrin'den sivillere saldırdı

PKK Afrin'den sivillere saldırdı

20
İskenderun polisi silahlı grup peşinde

İskenderun polisi silahlı grup peşinde

4
Filistin Trump'ın barışını reddetti

Filistin Trump'ın barışını reddetti

9
BAE Şeyh Abdullah'ın alıkonulduğu haberlerini yalanladı

BAE Şeyh Abdullah'ın alıkonulduğu haberlerini yalanladı

1
Ergin Ataman Galatasaray'ı devirdi

Ergin Ataman Galatasaray'ı devirdi

0
Aydın'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

Aydın'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM