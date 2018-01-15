Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

İsveç'te katıldığı 'Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası'nda konuşan Stoltenberg, 'Nükleer silahsız dünya' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu söyledi. Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olduğu dönemde, NATO ülkelerinin bu silahlardan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

"NATO ULUSLARARASI ANLAŞMAYI DESTEKLEMİYOR"

Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.