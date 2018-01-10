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Striptiz yapan robotlar

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES fuarı birbirinden ilginç teknolojik gelişmelere sahne olurken, fuarın en çok misafir alan bölümü striptizci robotların sergilendiği yer oldu.

RUPTLY | 10.01.2018 - 15:15..
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Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediğigeleneksel CES fuarı Las Vegas'ta kapılarını araladı. Teknolojik gelişmelerde gelinen son noktası misafirlerine sergileyen CES fuarı birbirinden ilginç ürünleri sergiledi.

Striptiz yapan robotlar - GALERİ

En çok ziyaretçi alan fuar standlarından biri robot striptizcilerin sergilendiği bölüm oldu.

Striptiz yapan robotlar

Striptiz yapan robotlar ViDEO

ROBOTLAR DANS ETTİ

Eğlence kulübü Sapphire, CES'te bulunan standında robot striptizcilerini sergileyerek izleyenlere dans gösterisi seyrettirdi. Teknoloji meraklısı insanlar akın ettiği CES'in en çok ziyaret edilen bölümü olan robot striptizcilerin dans ettiği sahne ilgiyle takip edildi.

KAFALARINDA KAMERA VAR

Değişik görünüşleri ile ürküten robot dansçıların kafalarında korkunç görünümlü kapalı devre kameralar bulunuyor. İngiliz bir sanatçı tarafından tasarlanan robot striptizciler, biraz farklı bir görünüşe sahip.

Robotların yanlarında şaka amaçlı olarak üzerlerinde "şarj parası" yazan bahşiş kavanozları da bulunuyor.

Striptiz yapan robotlar

İZLEYENLERDEN OLUMSUZ YORUM

Standa gelen izleyiciler her ne kadar merakla gösteriyi takip etse de gösterinin sonunda memnun olarak ayrılamadılar.

Bir CES katılımcısı düşük teknolojili robotlar tarafından çok fazla etkilenmediğini söyledi. "Bu robotların yaptıklarından daha karmaşık şeyleri yapabilen robotlar gördüm. Gelişmiş robotlar, beyninizde çalışabilir ve gerçekten hassas şeyler yapabilirler bunlar onların yanında fazla mekanik kalıyor." sözleriyle striptiz robotları hakkında görüşlerini belirtti.

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