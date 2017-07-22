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Su altı robotu Fukuşima'da nükleer sızıntıyı görüntüledi

Little Sunfish adlı su altı robotu, santralin hasarlı 3 numaralı reaktörünün tabanındaki kaide bölümünde erimiş nükleer yakıt tespit etti.

22.07.2017 - 23:07
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Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde inceleme yapan su altı araştırma robotu, santralin hasar gören reaktörünün tabanına çöken eriyik haldeki nükleer yakıtı görüntüledi.

Su altı robotu Fukuşima'da nükleer sızıntıyı görüntüledi

1 METRE KALINLIĞINDA ERİMİŞ NÜKLEER YAKIT

Santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, su altı robotunun santralin hasarlı 3 numaralı reaktörünün tabanındaki kaide bölümünde öbekler halinde erimiş nükleer yakıt tespit ettiği belirtildi.

Zamanla soğuyup katılaştığı anlaşılan nükleer yakıt yığınının kalınlığının 1 metreyi bulduğu kaydedildi.

Su altı robotu Fukuşima'da nükleer sızıntıyı görüntüledi

SU ALTI ROBOTU 3 GÜNDÜR DENİZDE

Perşembe gününden bu yana reaktör içinde araştırmalarını sürdüren robot cuma günü nükleer yakıtın izlerini ilk kez görüntülemişti. Görüntülerde eriyen reaktör çekirdeğinden tabana akan nükleer yakıtın kırık reaktör parçalarına bulaştığı görülüyordu.

Su altı robotu Fukuşima'da nükleer sızıntıyı görüntüledi

Erimiş yakıtın konumunun belirlenip analiz edilmesi santralin hasar gören 3 reaktörünün başarıyla tahliye edilebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Diğer iki reaktörde robotlarla yapılan tarama çalışmaları içerideki ağır hasar ve yüksek radyasyon seviyeleri sebebiyle sonuçsuz kalmıştı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, Fukuşima santralindeki üç nükleer reaktörde hasara ve radyoaktif sızıntıya sebep olmuştu. Çernobil'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine yol açan olayın ardından çevrede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.

Uzmanlar reaktörlerdeki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin yıllarca sürebileceğini tahmin ediyor.

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