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Su değirmeni 200 yıldır durmadan çalışıyor

Ordu'nun Saraycık Mahallesi'nde 200 yıllık su değirmeni hâlâ mısır ve buğday öğütmeye devam ediyor.

İHA | 15.10.2018 - 11:09..
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Sayıları oldukça azaldığı için artık bir kültür varlığı haline gelen, küresel ısınmanın beraberinde getirdiği sera etkisiyle kuruyan su kaynaklarının taş dibeklerini artık çalışmaz hale getirdiği su değirmenleri her şeye rağmen ayakta kalmanın mücadelesini veriyor.

200 YILDIR DURMADI

Ordu merkez ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde ayakta kalan son su değirmeninin taş gövdesi 200 yıldır durmadı.

Su değirmeni 200 yıldır durmadan çalışıyor


ZİYARETÇİ AKINI

1800’lü yılların başında yörede yerleşik Rumlar tarafından yaptırılan, 1923 yılında yaşanan mübadele sonrası Eroğlu ailesine geçen değirmen, çevre köy ve ilçelerden gelenlerin akınına uğruyor.

Su değirmeni 200 yıldır durmadan çalışıyor


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