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Su ikram eden yaşlı kadını dövüp gasbettiler

Denizli'nin Çal ilçesinde, evine gelerek kendisinden su isteyen kişi tarafından darbedilip, boynundaki kolyesi çalınan yaşlı kadının dudağına 15 dikiş atıldı.

AA | 11.01.2018 - 11:37..
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Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan  74 yaşındaki Ümmü Coşdan'ın başına gelen hırsızlık olayı pes dedirtti.

Ümmü Coşdan, evine gelen bir kişinin kendisinden su istediğini, su ikram ederken saldırıya uğradığını ve boynundaki altınlarının zorla alındığını belirterek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Su ikram eden yaşlı kadını dövüp gasbettiler

DUDAĞINA 15 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından jandarma ile 112 Acil Servis ekiplerine haber veren yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dudağına 15 dikiş atılan ve yüzünde morluklar oluşan Çoşdan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Su ikram eden yaşlı kadını dövüp gasbettiler

YÜZÜNE BİBER GAZI SIKIP AĞZINI BANTLA BAĞLADI

Çoşdan, tanımadığı bir kişinin evinin kapısını çalarak bir bardak su istediğini, suyu ikram ettiğini belirterek, "Suyu içtikten sonra, 'teyze bir bardak daha verir misin' diye söyleyince içerideki su şişesini almaya gittiğim sırada arkamdan geldi. Yüzüme biber gazı sıktı. Sonra yüzüme doğru vurmaya başladı. Elini ısırdım. Dişlerim sağlamdı onun iki parmağını ısırdım. Beni öldüreceğini söyledi. Elimi, kolumu, ağzımı yanında getirdiği bantla bağladı. Boynumdaki altınlarımı alarak mutfak penceresinden kaçtı." dedi.

Su ikram eden yaşlı kadını dövüp gasbettiler

"BİZE ANNE VE BABAMIZ BÖYLE ÖĞRETMEDİ"

Coşdan'ın oğlu Himmet Coşdan ise annesine bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyerek "Böyle insanların Türkiye'de yaşamaması lazım. Bir insanın 80 yaşındaki kadına eli kalkar mı? Bir bardak su vermiş annem, sonra bu hale getirmiş. Bize anne ve babamız böyle öğretmedi. Kadına el kalkmaz. Madem altını aldın neden dövüyorsun? Yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.

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