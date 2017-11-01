Su tagı nedir

Havacılık sektöründe bir gelenek olan 'Su Tagı' ortalama bir dakika süren bir uçak geçiş törenidir. Uygulamanın ne zaman ve ilk olarak nerede uygulandığı ise belli değil.

Havalimanının taksi yolu ya da apronunda, yangın söndürme araçlarıyla yaklaşık 75 metre yükseklikte sudan bir köprü oluşturulup altından uçağın geçtiği su tagı seramonisi, aşağıdaki durumlarda yapılıyor:

- Havayolu şirketinin yeni teslim aldığı uçağın ilk yapacağı seferde

- Uçağın fabrika çıkışından sonra ilk kez uçuşunu gerçekleştirmesinden önce

- Pilotun emeklilik öncesi yapacağı son seferde

- Uçağın yapacağı son seferde

- Havayolu şirketinin uçuş ağı arasına eklediği yeni destinasyona yapacağı ilk uçuşta

- Herhangi bir destinasyona yapılan son uçuşta