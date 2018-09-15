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Su tankını temizlemek isterken içinde bayıldı

Aydın'da bir akaryakıt istasyonun su tankını temizlemek isteyen bir genç, tankın içinde baygın vaziyette bulundu.

İHA | 15.09.2018 - 22:44..
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Efeler ilçesi Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarındaki bir benzin istasyonundaki 5 tonluk su tankı arıza yaptı.

Benzin istasyonu yetkilileri, arızayı gidermek için gelen servis elemanı 17 yaşındaki Okan Ş. merdivenle tanka indi.

İÇİNE GİRDİĞİ SU TANKINDA BAYILDI

Tankerin yanından malzeme almak için ayrılan ustası döndüğünde, Okan Ş.’in tankerin içerisinde baygın vaziyette yattığını gördü. Benzin istasyonundaki görevlilerle birlikte tanker devrilerek suyu boşaltıldı.

Su tankını temizlemek isterken içinde bayıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Okan Ş.’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Tedavisi devam eden 17 yaşındaki Okan Ş.’in elektrik akımına kapılarak mı ya da metan gazı zehirlenmesi sonucu mu bayıldığı araştırılıyor.

Su tankını temizlemek isterken içinde bayıldı

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