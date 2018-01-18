taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.993
USD
3,8016
EURO
4,6462
ALTIN
162,37
PETR
69,2000

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı aşırı yağışlar İzmir'de hayatı felç etti. Su taşkınlarından etkilenen insanlar Anadolu Ajansı'nın objektiflerine yansıdı.

AA | 18.01.2018 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

İzmir'de aşırı yağış ve rüzgarın ardından denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda birçok iş yerini su bastı, araçlar ve vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı.

Vatandaşlar "her yıl aynı şeyin yaşandığını" söyleyip, İzmir Büyükşehir Belediyesini önlem almamakla suçluyor.

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

Dalgalar, rüzgarın şiddetiyle caddeler ve sokaklarda taşkına neden oldu.

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

İzmir'de sel mağdurları heykele sığındı ViDEO

Bir kafenin önünde su taşkını yüzünden mahsur kalan iki kadın, sel sularından etkilenmemek için uzun süre mücadele verdi.

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

Gündoğdu Meydanı'nda "Cumhuriyet Ağacı" anıtı ve çevresi sular altında kaldı.

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

Sert rüzgarın da etkisiyle sel sularında yürümeye çalışan kadın güçlükle ilerledi.

Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu

Düşmemek için dikkatli yürümeye çalışan başka bir kadın, tüm çabasına rağmen afetin kurbanı oldu.

"Her sene aynı şeyi yaşıyoruz" VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

129
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

120
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

375
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

68
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

201
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

139
Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM