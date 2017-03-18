Suç makinesi ikizler yakalandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptığı denetimlerde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

18 SUÇTAN KAYDI VAR

Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, kimliğinin yanında olmadığını belirterek adının Faruk C. olduğunu söyledi. Şüphelinin verdiği TC kimlik numarasından inceleme yapan polis, 18 suçtan kaydının bulunduğunu ve bir suçtan aranması olduğunu tespit etti.

Ekipler, kendilerine söylenen isimi ve TC Kimlik numarasını kontrol ettiğinde şüphelinin Faruk C. isminde bir ikiz kardeşi olduğunu tespit etti.

1 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Yakalanan Ömer C.’nin yapılan detaylı incelemesinde ise 6’sı uyuşturucu kullanmak olmak üzere ev, işyeri, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından toplam 18 suç kaydının bulunduğu ve 1 hafta önce Silivri Cezaevi’nden firar ettiği için arandığını tespit etti.

CEZAEVİNDE BİRBİRLERİNİN YERİNE YATTILAR

Polis ekipleri, geçmişe dönük yaptığı incelemede şüphelilerin yakalandıklarında polisten kurtulmak için birbirlerinin ismini verdiklerini ve hatta cezaevinde de bu benzerlik sayesinde birbirlerinin yerine yattıklarını ortaya çıkarttı.

TUTUKLANDILAR

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri dün akşam tamamlanan ikiz şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tek yumurta ikizleri çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.