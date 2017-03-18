taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Suç makinesi ikizler yakalandı

Suç makinesi tek yumurta ikizleri çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

18.03.2017 - 22:11
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptığı denetimlerde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

18 SUÇTAN KAYDI VAR

Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli, kimliğinin yanında olmadığını belirterek adının Faruk C. olduğunu söyledi. Şüphelinin verdiği TC kimlik numarasından inceleme yapan polis, 18 suçtan kaydının bulunduğunu ve bir suçtan aranması olduğunu tespit etti.

Ekipler, kendilerine söylenen isimi ve TC Kimlik numarasını kontrol ettiğinde şüphelinin Faruk C. isminde bir ikiz kardeşi olduğunu tespit etti.

Suç makinesi ikizler yakalandı

1 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Yakalanan Ömer C.’nin yapılan detaylı incelemesinde ise 6’sı uyuşturucu kullanmak olmak üzere ev, işyeri, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından toplam 18 suç kaydının bulunduğu ve 1 hafta önce Silivri Cezaevi’nden firar ettiği için arandığını tespit etti.

CEZAEVİNDE BİRBİRLERİNİN YERİNE YATTILAR

Polis ekipleri, geçmişe dönük yaptığı incelemede şüphelilerin yakalandıklarında polisten kurtulmak için birbirlerinin ismini verdiklerini ve hatta cezaevinde de bu benzerlik sayesinde birbirlerinin yerine yattıklarını ortaya çıkarttı.

TUTUKLANDILAR

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri dün akşam tamamlanan ikiz şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tek yumurta ikizleri çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

134
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

228
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

151
Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a tepki

Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a tepki

195
Deniz Baykal hükümete teşekkür etti

Deniz Baykal hükümete teşekkür etti

301
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

27
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM