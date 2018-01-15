Suç makinesi kadın kılığında yakalandı

Midyat’ta etek ve eşarplı bir şahsın hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, “dur” ihtarında bulundu.

28 SUÇTAN ARANIYORDU

Bunun üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Kimlik sorgusu yapılan şahsın, 17 adet hırsızlık, 8 adet kasten yaralama, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı, 1 adet gösteri yürüyüşünden kaydının bulunduğu belirlendi.

Şahsın üst aramasında ise, 1 adet el feneri, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve iş yerinden çaldığı tespit edilen 1 adet gümüş yüzük ile 1 saat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.