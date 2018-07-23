Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

İnsan, silah ve uyuşturucu kaçakçılarının yoğun olduğu, OHAL'in 6 ay daha uzatıldığı Sudan'ın Kesele eyaletinde beş çocuk kaçırılmıştı. Kesele Eyalet Polis Müdürü Hadi Süleyman, polislerin başarılı operasyonu sonucu kaçakçıların yakalandığı belirtildi.
KAÇAKÇILARIN KURBANI OLUYORLAR
Afrika Boynuzu ülkelerden kaçarak, Sudan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen insanlar, kaçakçıların kurbanı oluyor.
OHAL 6 AY UZATILDI
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının çok görüldüğü Kesele eyaletindeki olağanüstü hal uygulamasını geçtiğimiz haftalarda 6 ay uzatmıştı.