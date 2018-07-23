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Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

Sudan'ın Kesele eyaletinde insan kaçakçılarının kaçırdığı beş çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

AA | 23.07.2018 - 09:56..
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İnsan, silah ve uyuşturucu kaçakçılarının yoğun olduğu, OHAL'in 6 ay daha uzatıldığı Sudan'ın Kesele eyaletinde beş çocuk kaçırılmıştı. Kesele Eyalet Polis Müdürü Hadi Süleyman, polislerin başarılı operasyonu sonucu kaçakçıların yakalandığı belirtildi.

KAÇAKÇILARIN KURBANI OLUYORLAR

Afrika Boynuzu ülkelerden kaçarak, Sudan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen insanlar, kaçakçıların kurbanı oluyor.

OHAL 6 AY UZATILDI

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının çok görüldüğü Kesele eyaletindeki olağanüstü hal uygulamasını geçtiğimiz haftalarda 6 ay uzatmıştı.

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