Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

1 Bedellide gün sayısına tırpan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini açıkladı.

2 7 katlı tarihi mağara ziyaretçileri büyülüyor Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi'nde Bizans, Roma ve Selçuklular tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan 7 katlı oyma kale, ziyaretçilerini bekliyor.

3 Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mesleği kerestecilik olan Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizip belediye işçilerinin yaptığı yaya asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor.

4 Eşi nikahtan 28 gün sonra eşyaları alıp kaçtı Antalya'nın Manavgat'ta Ramazan Karadeniz'in mayıs ayında evlendiği aynı yaştaki F.C. Karadeniz, nikahtan 28 gün sonra 13- 14 bin liralık altın ve evdeki tüm eşyalarla ortadan kayboldu.

5 24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi Sonuçlar 1 Kasım'da CHP'ye oy veren seçmen 24 Haziran'da nasıl dağıldığını ortaya koyuyor.

6 Berat Albayrak bugün ekonomistlerle toplanacak Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün İstanbul'da bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya geleceği öğrenildi.