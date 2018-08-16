Asya bölgesinde Muson ikliminin başlaması gibi Sudan'da da yağmur mevsimi başladı. Özellikle şiddetli yağışların yaşandığıbaşkent Hartum'da sel ve çamur yığınları oluştu.

ARAÇLAR SUDA KALDI

Yağışlardaki artış nehir yataklarındaki su miktarını da arttırdı. Bölgede ulaşımı sağlayan araçlar nehirden geçmeye çalışırken suyun içinde kaldı.

Sudan'da sel hayatı felç etti VİDEO



ŞEHİR MERKEZİ SULAR ALTINDA

Hartumluların bir diğer sıkıntısı da şehir merkezinin komple sular altında kalmış olması oldu.Çamur yığınları ve su birikintileri arasında araçlar ve siviller ilerlemekte güçlük çekti.

SUDAN'IN AYLAR SÜREN YAĞMURLARI

Bir Afrika ülkesi olmasına karşın fazlaca yağış alan Sudan özellikle yaz mevsiminde 3-4 ay süren yağmurlar ile karşı karşıya kalıyor. Bu bölgede fazlaca sel felaketi yaşanırken çamur yığınları ve bataklıklar da bu mevsimlerde oluşuyor.