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Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.

AA | 13.06.2018 - 05:12..
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Ülkeye döviz sıkıntısını çözmekte büyük yarar sağladığı için altın üretiminin memnun olan Sudan yönetimi, aynı zamanda her geçen gün artan kaçakçılıktan ise şikayetçi.

Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

1 MİLYAR 852 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Sudan parlamentosunda Ekonomi Komisyonu Başkanı Ali Mahmud meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, ülkede altın üretiminin değerinin 2018’in ilk çeyreğinde 1 milyar 852 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Söz konusu altın miktarının ihracının önemine işaret eden Mahmud, “Ülkenin döviz sıkıntısının giderilmesinde büyük öneme sahip. Aynı zamanda ticaret dengesindeki açık sorununu da çözer.” dedi.

Altın ihracının 212 milyon dolara ulaştığını dile getiren Mahmud, Sudan Merkez Bankasının söz konusu altının satılmasında zorluklar yaşadığına dikkati çekti.

Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

ALTIN KAÇAKÇILIĞI DA ARTTI

Öte yandan hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalarda yüksek miktarda altın üretimine rağmen yurt dışına altın kaçakçılığının giderek arttığı vurgulanıyor.

Sudan'da, 2011’de Güney Sudan'ın ayrılmasının ardından petrol gelirlerinde yüzde 75 gibi büyük bir düşüş yaşandı. Sudan, yabancı döviz getiren tek kaynak olarak altını kullanıyor.

Sudan, Afrika kıtasında Güney Afrika Cumhuriyeti ve Gana’nın ardından altın üretiminde üçüncü sırada yer alıyor.

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