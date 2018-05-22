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Sudanlı gençten Türk öğrencilere Türkçe dersi

Sudan'dan Türkiye'ye gelerek Türk edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapan Younis Yahya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Türkçe dersi veriyor.

AA | 22.05.2018 - 12:41..
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Sudanlı gençten Türk öğrencilere Türkçe dersi

Sudan'da üniversitede tanıştığı arkadaşıyla Türkçe öğrenmeye merak salan ve daha sonra Türkiye'ye gelen 28 yaşındaki Younis Yahya, İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Türkiye Türkçesi üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre Enstitüsü'nde yabancılara Türkçe öğretme sertifikası alan Yahya, ilk öğretmenlik deneyimini Türk öğrencilerle yaşamaktan büyük mutluluk duyuyor. Younis Yahya, ülkesine döndüğünde de çevresine Türkçeyi sevdirmeyi amaçlıyor.

Sudanlı gençten Türk öğrencilere Türkçe dersi

"TÜRKÇEYİ SEVİYORUM"

Younis Yahya, "Türkçeyi çok seviyorum. Bugün Türkçe öğretiyorum. İlk tecrübemi Türk öğrencilere vermek ayrı bir zevk oldu. Tezim bitince Sudan'a gittiğimde orada Afrikalı öğrencilerimize bu dersleri vereceğim. Sudanlı öğrencilere Türkçe öğretmek çok güzel olacak" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİM MUTLU VE MEMNUN"

Younis Yahya, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek için geldim. Burada, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi henüz açılmadı. Türk öğrencilere yönelik Türk dili dersi var, o derse girebilirsin dediler. Ben de hayır, böyle bir derse girmem zor olur, utanırım dedim. Rektör yardımcısı, sen utanma, onlar gurur duysun, onlar da gitsin Arapça öğrensinler dedi. Bu şekilde örnek bir model ümidiyle geldik. Öğrencilerim çok memnun ve mutlu. Öğrencilerim arasında kendimi buluyorum" dedi.

Younis Yahya, ilk derse girdiğinde öğrencilerin de kendisi gibi şaşırdığını söyledi.

Sudanlı gençten Türk öğrencilere Türkçe dersi

"EMEĞİN KARŞILIĞINI GÖRÜYORUM"

Dünyanın edebiyattan ibaret olduğunu söyleyen öğretmen Younis Yahya, "Dil kılıçtan keskindir. Dil ile gönül kırarız. O gönlün tamiri belki de hayat boyunca olamaz. Dilimiz temiz olursa konuştuğumuz sözler de o kadar manidar olur. Öğrencilerimle dil ve söz üzerine sohbet ettik. Verdiğim emeğin karşılığını görüyorum. Öğrencilerim çok güzel yazılar yazıyor. Onlar İstanbul'u yazarken edebi göz ile bakıyor ve duygularını farklı bir dil ile yazıyorlar. Bu şekilde ilk tecrübemi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Sudanlı gençten Türk öğrencilere Türkçe dersi

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