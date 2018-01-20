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Sudanlı taksiciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

Sudanlı bir taksicinin dünyanın dört bir yanında sevgi ve saygıyla karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri gurur verici.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 12:01..
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Sudan'da taksicilik yapan bir kişi, yolcularının Türk olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini anlatıyor.

"KANIMI İSTESE, TÜM KANIMI TARTIŞMASIZ VERİRİM"

Erdoğan'ı çok beğendiğini ve siyasi duruşundan memnun kaldıklarını ifade eden taksici; "Eğer benden kanımı isterse İslamın zaferi için tüm kanımı hiç tartışmasız veririm. Recep Tayyip Erdoğan Filistin’i Amerika’nın otoritesinden özgürlüğe kavuşturan ve Kudüs’ün hakkını Filistinlere veren ilk Müslüman Cumhurbaşkanıdır." dedi.

Sudanlı taksiciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler VİDEO

"ARAP DEVLETLERİ ZİLLETE DÜŞTÜ"

Filistin konusunda Arap ülkelerinin tavrını da eleştiren taksici, "Filistin meselesinde Filistinin yanında durdu. Arap devletlerinin hepsi zillete düştüler ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi güçlü bir duruş sergilemediler. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyenlerin tarafındayım." ifadelerini kullandı.

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