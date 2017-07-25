Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Cengiz Topel Caddesi'nde yürütülen devriye sırasında kaymakamlık önünden çarşı istikametine giden polis araçlarını izleyen şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

KARAKOL SALDIRILARINA KATILDI

Teröristin, Şemdinli'de yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve iki karakola yönelik saldırıya katıldığı belirlendi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Polislerin fark etmesi üzerine panikleyerek Kültür Sanat Sokağı'na giden şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Durumundan şüphelenilen Evin Çakan büromuza davet edilmiş, bayan memur tarafından yapılan kaba üst yoklamasında ceplerinden örgütsel dokümanlar olduğu değerlendirilen 3 kağıt parçası ve bir adet not defteri çıkmıştır. Yakalanan şüpheli şahsın yapılan mülakatında 2016 içinde değişik tarihlerde Şemdinli kırsalında faaliyetlerde bulunduğunu, Şemdinli kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patlatılması, bu eylem sonucunda 2 askerin şehit edildiği saldırıya, takımı ile birlikte Şemdinli-Irak sınırında bulunan karakola taciz atışı eylemine ve Şemdinli-Irak sınırında bulunan karakola roketli saldırı eylemine katıldığını, eylem hazırlığı için örgüt lideri tarafından Yüksekova kayyumu-kaymakamına suikast ve Yüksekova ilçe güvenlik güçleri ile ilgili keşif çalışması yapmak için görevlendirildiğini beyan etmiştir."